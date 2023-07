Nvidia-Aktie: Das sieht großartig aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

in den ersten Morgenstunden hat sich heute die Aktie von Nvidia minimal abwärts bewegt. Dennoch sieht es für den US-Giganten mittlerweile großartig aus. Der Titel konnte in den vergangenen fünf Tagen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 5 % verbuchen. Immer deutlicher wird, dass der US-Konzern aktuell in Richtung eines neuen Allzeithochs marschiert.

Nvidia: Das sind gute Voraussetzungen

Das Unternehmen hat erst kürzlich mitgeteilt, dass der Umsatz im Quartal 2 des laufenden Jahres bei 11 Milliarden Dollar liegt. Die Analysten hatten im Durchschnitt einen Umsatz in Höhe von 7,2 Milliarden Dollar prognostiziert, lagen also im Mittel um mehr als 50 % neben der Realität.

Genau diese Zahlen sind am 22. August Gegenstand der Präsentation. Die Aufträge fliegen Nvidia aktuell ins Haus. Der eminent...