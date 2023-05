Nvidia-Aktie: Das nächste Top!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

ein erstaunliches Hoch erreichte nun – erneut – die Aktie von NVidia. Der Wert ist auch im Potenzial-Depot des Techaktien-Masterclass seit längerer Zeit vertreten. Zuletzt war Nvidia ohnehin massiv aufwärts geklettert. Dennoch gab es kleine Zweifel. Der Markt meldete für den “PC-Bereich”, dieser würde schwächeln. Sowohl Intel als auch AMD seien betroffen – NVidia nicht. Zunächst zur Statistik:

Nvidia hat in den vergangenen Tagen auch an den Aktienmärkten weiterhin sehr stark zugelegt. Die Aktie konnte allein am Dienstag, dem ersten Tag nach dem längeren Wochenende, wieder 3,7 % aufsatteln. Auch am heutigen Mittwoch sieht es zumindest nicht nach einem Einbruch aus. Die Aktie erreichte vielmehr ein neues 12-Monats-Hoch und wird dieses am Mittwoch allenfalls minimal verfehlen. Das nächste Kursziel...