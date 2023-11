Nvidia-Aktie: Das ist nicht zu fassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia hat am Mittwoch einen unfassbaren Weg an den Börsen genommen. Inwiefern? Die Aktie verlor immerhin mehr als -1,8 % – bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein. Was ist daran unfassbar? Das Unternehmen hat seine Zahlen vorgelegt. Die sind überzeugend und besser als erwartet. Haben hier Investoren etwas verpasst, falsch eingeschätzt oder waren die Erwartungen noch höher? Analysten sind jedenfalls sowohl zufrieden wie auch zuversichtlich.

Nvidia: Die Zuversicht wächst

Generell gilt die Regel: Je tiefer ein Kurs ist, desto größer sind bei gegebenen Rahmenbedingungen auch die Chancen. Demzufolge wären die Chancen bei Nvidia derzeit sehr gut. Denn das Unternehmen hat mit seinen Zahlen wieder einmal die Schätzungen von Analysten übertroffen. Es lohnt der Blick.

Nvidia gab für das abgelaufenen Quartal an, dass der Umsatz...