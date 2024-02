Nvidia Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Analyse der Aktie von Nvidia zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität hat sich in letzter Zeit deutlich verringert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, und es wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Nvidia diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 26 Mal eine positive Bewertung, 5 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung für Nvidia abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Nvidia aus dem letzten Monat ist "Gut". Allerdings erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -23,11 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nvidia aktuell mit 26,63 um 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt. Analysten erwarten jedoch eine negative Kursentwicklung, was die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten auf "Neutral" führt.

