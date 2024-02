Nvidia Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann helfen, die Einschätzung einer Aktie zu unterstützen. Bei Nvidia zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nvidia-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, sowohl im 7-Tage-RSI (Wert: 26) als auch im 25-Tage-RSI (Wert: 19,04). Dadurch erhält die Aktie in der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nvidia derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0,03 % gegenüber 2,19 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielt Nvidia eine Rendite von 218,66 Prozent, während die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" nur eine durchschnittliche Rendite von 40,61 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für Nvidia in dieser Kategorie.

