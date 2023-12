Nvidia Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nvidia in Foren und in sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Eine spezielle Analyse, die Handelssignale aus sozialen Medien nutzt, zeigt 4 negative Signale und 0 positive Signale. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Analysten bewerten die Nvidia-Aktie derzeit insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 24 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es 6 positive und keine negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als positiv bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -9,69 Prozent hin, was einer negativen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Nvidia daher eine neutrale Bewertung aus Analystensicht.

Aus technischer Sicht ist die Nvidia-Aktie mit einem Kurs von 483,5 USD um +5,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +22,98 Prozent, was ebenfalls als positiv eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant geändert. Insgesamt erhält die Nvidia-Aktie daher eine neutrale Bewertung im Hinblick auf Sentiment und Buzz.

