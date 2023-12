Nvidia Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Aktienkurs von Nvidia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 195,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 22,8 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nvidia im Branchenvergleich um +172,36 Prozent besser abschneidet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,81 Prozent, wobei Nvidia 189,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Nvidia in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Nvidia in den Sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend. Aufgrund dessen wird der Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung verliehen. Sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit der Beiträge zu Nvidia deuten darauf hin, dass das Interesse der Anleger an der Aktie abgenommen hat. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvidia 26, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nvidia damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nvidia derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 402,11 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (492,79 USD) um +22,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 463,6 USD um +6,3 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

