Nvidia-Aktie: Zittern!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie konnte am Mittwoch bei 424 USD schließen und markiert somit einen Wochenanstieg von 1,6%. Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Dieser scheinbare Aufwind ist ein Tanz auf dünnem Eis. Das aktuelle Zinsumfeld hat sich zum Kryptonit für die US-Aktienmärkte entwickelt. Die Federal Reserve hat angekündigt, dass die Zinssätze voraussichtlich länger hoch bleiben könnten, was die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen nahe an ein 16-Jahres-Hoch von 4,55% katapultiert hat. Die Nvidia-Aktie steht dabei im Fokus, da sich Anleger und Analysten die Frage stellen, wie nachhaltig die positiven Kursentwicklungen sind.

Die Neukalibrierung der Aktienbewertung: Eine Gratwanderung

Steigende Zinssätze: Erhöhung der Kreditkosten

Abgeschwächtes Wachstumspotenzial: Margendruck

Erhöhte risikofreie Renditen: Konkurrenz für die...