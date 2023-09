Nvidia-Aktie: Zerschmettert Prognosen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie befindet sich unübersehbar im Aufstieg und das nicht erst seit Kurzem. Innerhalb der letzten drei Monate hat sich der Kurs um beeindruckende 23,35% gesteigert. Noch gewaltiger ist der Anstieg über einen Zeitraum von sechs Monaten, der bei überwältigenden 103,05% liegt. Doch das Highlight dieses Jahres stellt der sagenhafte Anstieg von 231,94% dar.

Dieses Ausmaß an Wachstum unterstreicht Nvidias wachsende Bedeutung in der technologischen Welt, speziell in Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Gaming. In einer Zeit, in der viele Investoren nach der nächsten großen Chance suchen, zieht die Nvidia-Aktie immer mehr Anleger an, die an einem langfristigen und robusten Wachstum interessiert sind.

Technische Analyse und Marktindikatoren

Kurs : 484 USD

: 484 USD GD200 : 295 USD (steigend)

: 295 USD (steigend) 52-Wochenhoch: 499...