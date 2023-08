Nvidia-Aktie: Wow, erstmals über 500 US$!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) setzt ihre bereits seit Jahresbeginn anhaltende Rallye eindrucksvoll fort. Nachbörslich legte die Aktie des Grafikkarten- und Chipherstellers um fast +7% auf erstmals in ihrer Geschichte über 500 US$ zu. Waren Anleger so angetan von den Quartalszahlen des Tech-Konzerns?