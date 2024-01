Nvidia Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die technische Analyse der Nvidia-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 424,8 USD, was einer Abweichung von +40,43 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 596,54 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Nvidia. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 497,56 USD liegt mit einer Abweichung von +19,89 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nvidia auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Nvidias Rendite von 195,17 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt von 43,31 Prozent. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Nvidia mit 151,86 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nvidia mit 0,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

