Nvidia Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nvidia ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvidia bei 26. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,01 liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass sie unterbewertet ist.

Analysten bewerten die Nvidia-Aktie insgesamt positiv, wobei in den letzten zwölf Monaten 24 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Kurzfristig wird die Aktie aufgrund von 6 positiven und keinen negativen Empfehlungen als "gut" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -9,69 Prozent hin, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nvidia zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt wird Nvidia daher aufgrund der Anlegerstimmung, fundamentaler Kriterien, Analystenbewertungen und des Relative Strength Index insgesamt neutral bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nvidia-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...