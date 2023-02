Nvidia-Aktie: Was kommt nach dem Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Erst Ende Januar haben es die Bullen der Nvidia-Aktie geschafft, die wichtige Schlüsselmarke von rund 190 USD zu übersteigen. In diesem Zuge ist der Preis nun bereits bei 211 USD. Positiv ist, es konnte auch der langfristig interessante 200-Tage-Durchschnitt erobert werden. Der Durchschnitt ist zwar überwunden, jedoch immer noch fallend. Die Bullen müssen also noch ein wenig daran arbeiten, den Trend vollends auf einen Bullenmarkt abzustimmen. Auf der Unterseite ist es jetzt wichtig, den bereits eroberten Widerstand, welcher inzwischen zur Unterstützung geworden ist, weiterhin überboten zu halten.

Kursziele auf der Oberseite!

Als nächste interessante Preiszonen kommen die Marken von rund 290 und 350 USD in den Fokus. Hierbei handelt es sich um vorangegangene Hochpunkte. So ist im März 2022 ein prägnantes Hoch entstand, und zum Ende des Jahres 2021. Alte Hochpunkte wirken oftmals magisch auf den Kurs und ziehen ihn an. Doch kommt es auch regelmäßig zu Gerangel in diesen Zonen. Insgesamt ist die technische Verfassung wieder deutlich aufgehellt, mit Blick auf das Jahr 2022.

Nvidia-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Wie stellt sich die Auswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Nvidia-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

