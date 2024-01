Nvidia Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Nvidia diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nvidia. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Analysen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Anleger-Sentiments führte.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Nvidia auf Basis der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nvidia war kaum spürbar, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Nvidia.

Im Branchenvergleich erzielte Nvidia in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 195,17 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche um 25,88 Prozent, was eine Outperformance von +169,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,14 Prozent aufwies, lag Nvidia mit 186,03 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Nvidia als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nvidia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,44 und für den RSI25 von 47,38, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

