Nvidia-Aktie: Was für eine Entwicklung!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Nvidia beschäftigt noch immer die Börsen. Der Titel konnte am Dienstag weiter aufsatteln und ging mit 0,2 % in die letzten Stunden des Handels auf dem Parkett. Dennoch: Die großen Gewinne stehen nach Meinung von Analysten noch bevor. Wenn Sie den TechAktien Masterclass kennen, werden Sie die Aktie von Nvidia auch in diesem Dienst und in dessen Gewinn-Depot kennengelernt haben: Nvidia liegt weit im Plus. Das ist kein Zufall.

Das KI-Geschäft läuft herausragend

Auch jetzt noch läuft das KI-Geschäft nach allen Informationen, die der Markt überhaupt bearbeiten kann, herausragend. Die US-Amerikaner sind zuletzt deutlich stärker geworden. Im laufenden Quartal werden sie eigenen Angaben nach einen Umsatz von 11 Milliarden Dollar erwirtschaften. Der Umsatz wird damit um über 50 % gegenüber...