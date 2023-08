Nvidia-Aktie: Was für ein Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Liebe Leserinnen und Leser,

Nvidia ist für lange Zeit einer der Hauptfavoriten im TechAktien Masterclass gewesen. Analysten berufen sich auf die massive Stärke des Unternehmens im KI-Boom. Nun allerdings sind die Notierungen gestern nach der Bekanntgabe der Zahlen durch die Decke gegangen – zunächst. Es ging um mehr als 8 % aufwärts, was wiederum einen Rekord für die vergangenen Wochen darstellte. Dann verlor die Aktie wieder an Halt – ist dies bereits besorgniserregend? Nein. Die Notierungen sind auch gestern am Ende noch mit einem Plus von 1 % aus dem Handel gegangen. Zudem aber sind die Gründe für die am Ende fallenden Notierungen (gegenüber dem Tageshöchstkurs) recht einfach beschrieben: Der Titel wird unter Gewinnmitnahmen gelitten haben.

Die Börsen warten schlicht auf die Aussagen der Fed, der US-Zentralbank. Die ist...