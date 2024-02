Nvidia-Aktie: Und schon wieder ein Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia läuft und läuft. Die Zahlen aus der vergangenen Woche – am Mittwoch – haben den ohnehin starken Trend noch einmal befeuert. Am Donnerstag ging es nach zähem Beginn an den Märkten für die Aktie nun um gut 2 % aufwärts. Damit ist der Titel den absoluten Top-Werte nahe. Die Marktkapitalisierung hat schon die 2-Billionen-Dollar-Grenze erreicht, was wiederum einem Euro-Wert von gut 1,8 Billionen Euro gleichkommt. Es geht demnach voran.

Der Trend passt noch immer

Vor wenigen Tagen hat ein Analyst das Kursziel denn auch auf glatt 1.000 Dollar angehoben, während die Analysten insgesamt nach den Daten von Marketscreener einen Konsens von gut 10 % Potenzial ausrufen. Dass es aufwärts geht, lässt sich heute sehr einfach technisch ablesen: Die 200-Tage-Linie ist am heutigen Donnerstag um gut 62 % abgehängt worden. Ein deutlicherer Aufwärtstrend ist kaum denkbar!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...