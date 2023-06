Nvidia-Aktie: Überraschende Erkenntnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Tagen und Wochen steht die Aktie von Nvidia weiterhin im Fokus. Zum Ende der vergangenen Woche verzeichnete das US-amerikanische Unternehmen einen Rückgang von 0,4%, was jedoch noch kein ernsthaftes Problem darstellt. Viel bedeutender ist die jüngste Entwicklung in Richtung eines neuen Rekordkurses.

Künstliche Intelligenz von Nvidia überwiegt Zinsnachricht

Am Freitag gab es aus Analystensicht nicht viel Neues. Das Thema waren insgesamt mögliche Zinserhöhungen in den USA, die aufgrund der Sorge vor einem Wirtschaftseinbruch den Börsen schadeten. Steigende Zinsen könnten Kreditaufnahme und Investitionen einschränken sowie Konsumenten zurückhalten.

Der Abschlag bei Nvidia mit -0,4% bleibt allerdings relativ niedrig. Analysten und Investoren können weiterhin darauf hoffen, dass Nvidia...