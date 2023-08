Nvidia-Aktie: Über 13 Milliarden Dollar Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

In der vergangenen Woche konnte die Aktie von Nvidia einen beachtlichen Aufwärtstrend von über 9% verzeichnen, obwohl sie am Freitag einen Rückgang von -2,7% hinnehmen musste. Es war eine seltsame Entwicklung zu beobachten: Trotz hoher Gewinne im Laufe des Tages schloss Nvidia nur mit einem kleinen Plus von gut 1%. All das geschah trotz sehr überzeugender Quartalszahlen vom Unternehmen.

Nvidia: Ist die Fed verantwortlich?

Die Quartalsberichte zeigten beeindruckende Zahlen für Nvidia: Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von mehr als 13 Milliarden Dollar, wobei es erst vor einigen Wochen angekündigt hatte, dass es voraussichtlich 11 Milliarden Dollar umsetzen wird. Die Analysten hatten ihrerseits für dieses Quartal lediglich einen Umsatz in Höhe von 7,2 Milliarden Dollar prognostiziert.

Nvidia zerschmetterte diese Prognosen...