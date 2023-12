Nvidia Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Nvidia wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führte.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Nvidia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,63, was 62 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 24 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Nvidia abgegeben, was zu einer langfristigen positiven Einstufung führt. Jedoch liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 436,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -11,82 Prozent bedeutet, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Nvidia ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, das 2,13 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser negativen Differenz erhält Nvidia eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik von den Analysten.

Sollten Nvidia Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...