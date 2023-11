Nvidia-Aktie: Der Triumph!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia wird am morgigen Dienstag seine Quartalszahlen präsentieren. Am Montag zogen die Amerikaner um weitere 0,3 % in den ersten Handelsstunden nach oben. Deutlich wird mit Blick auf die Aktie vor allem, dass die Börsen aktuell zögern. Die Seitwärtstendenz zeigt sich auch mit Blick auf die vergangenen fünf Handelstage: Es ging gerade einmal um 0,02 % voran. Dennoch: Die Kurse von Nvidia sind vor den Quartalszahlen in absoluter Topform.

Die Zahlen werden Einfluss haben: Nvidia

Eine kurze Rückblende: Nvidia hatte vor ca. 3 Monaten mit seinen Quartalszahlen regelrecht begeistern können. Die Umsätze waren massiv über den Erwartungen. Das Unternehmen hatte einen Umsatz von ca. 11 Mrd. Dollar prognostiziert. Zunächst hatten Analysten einen Umsatz von lediglich 7,2 Mrd. Dollar erwartet. Dann korrigierten sie die Schätzungen nach...