Nvidia-Aktie: Die Top-Aktie

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die aktuelle Top-Aktie unter den großen Werten ist die „Nvidia“ – die US-Amerikaner haben im Verlauf der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch geschafft. Die Aktie rutschte nun am Freitag noch einmal um -1,1 % nach unten. Das sollte jedoch die Entwicklung nicht stören. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von 8,2 % geschafft. Seit Jahresanfang ging es um deutlich e26,4 % nach oben. Das zeigt, dass die Entwicklung im vergangenen Jahr kein Einzelgänger war – die Aktie ist im klaren Aufwärtsmarsch.

Ende offen

Das Ende ist offen. Denn auch im laufenden Jahr sollen die Umsätze wieder gigantisch wachsen. Die Amerikaner werden auf einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar geschätzt. Im vergangenen Jahr waren es ca. 58,8 Mrd. Dollar, so die Schätzungen. Nvidia hat also beste Chancen, sich mit noch höheren Gewinnen auch an den Börsen wieder eine gute Ausgangsposition zu schaffen.

