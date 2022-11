Nvidia-Aktie: Talsohle endlich durchschritten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Auch Chip-Gigant Nvidia (WKN: 918422) hat wie viele andere Tech-Werte in den vergangenen Wochen eine rasante Aufholjagd von +34% aufs Parkett gelegt. Obwohl das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss einen drastisch gesunkenen Umsatz und Gewinn meldet, hat die Aktie nachbörslich um +2,2% auf 162,60 US$ zugelegt. Wie kann das sein? Und vor allem: Wie geht es weiter?

Nvidia mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist der wohl weltgrößte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer, ...





