Nvidia Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Nvidia zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 218,66 Prozent, was mehr als 356 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3899,41 Prozent, wobei Nvidia mit 3680,75 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. In diesem Bereich ist Nvidia mit einem KGV von 26,63 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 71,61 und somit unterbewertet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ. Positive Themen prägten die Diskussion an zwei Tagen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte auch zu verstärkten Gesprächen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nvidia. Aufgrund von statistischen Auswertungen ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nvidia-Aktie beträgt aktuell 18 und deutet somit auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkauft-Situation (Wert: 14,25) und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Analyse der verschiedenen Kriterien ein "Gut"-Rating für die Nvidia-Aktie.

