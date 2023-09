Nvidia-Aktie: Sensationelle Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Im Licht des jüngsten Berichts der Bank of America Global Research zeigt sich ein überraschendes Bild für Tech-Aktien. Während Aktienfonds insgesamt Zuflüsse von 2,2 Milliarden Dollar verzeichneten, sahen Technologiewerte Abflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar. Dies stellt die erste derartige Bewegung seit 12 Wochen dar. Besonders interessant ist, dass die Nvidia-Aktie trotz der positiven Einstufung durch Bernstein Research nicht von dieser allgemeinen Tendenz ausgenommen ist. Die Aktie schloss am zum Wochenschluss niedriger, was einem Minus für diese Woche entspricht.

Marktanalyse: Ist der Tech-Boom vorbei?

Anzeichen für nachlassenden Hype um künstliche Intelligenz

Technologiewerte sehen erste Abflüsse seit 12 Wochen

Anleger investieren 68,4 Mrd. $ in Barmittel, der größte Zufluss seit neun Wochen

