Nvidia-Aktie: Rückblick auf die Woche 19 in der KW

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie beendete die Woche mit einem Plus von 0,20% und schloss bei einem Endpreis von 285,78 USD. Trotz einiger Börsen-Unruhen im Technologie-Sektor hat sich Nvidia nicht vom Kurs abbringen lassen und bleibt auch gegen Ende der laufenden Woche stabil. Die kommende Veröffentlichung des neuesten Zahlenwerks am 24. Mai wird erwartet und Analysten sind positiv gestimmt.

Zudem profitiert das Unternehmen von einem Branchen-Deal und bleibt eine führende Kraft im AI-Bereich. Obwohl es in der Vergangenheit zu kleinen Rückschritten kam, ist der Trend insgesamt positiv. Eine Absage seitens Microsoft zur Mitarbeit von AMD an KI-Chips sorgte kürzlich für Aufsehen an den Finanzmärkten, doch Nvidia kann sich vorerst auf seinem Vorsprung ausruhen – langfristige Risiken dürfen jedoch nicht ignoriert werden.

Analysten haben ein...