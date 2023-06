Nvidia-Aktie: Riesenpresse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

auch die Medien wachen auf. Die Aktie von NVidia hat einen enormen Lauf hingelegt. Dies registrieren die breiteren Berichterstatter – im Turbodepot des Hypergrowth Aktien ist die Aktie schon jetzt bestens und lange aufgestellt. Sie wird dort sicherlich weiter geführt, denn die KI-Boom-Entwicklung ist noch lange nicht vorbei. Die KI-Entwicklung wird im Gegenteil wohl weithin unterschätzt. Es bleibt allerdings dabei, dass es auch kritische Stimmen gibt. So wurde kurz vor dem Wochenende bekannt, dass einige Analysten den KI-Boom nun als etwas schwächer sehen. Dennoch: Nvidia hat nun an der Markt von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung gekratzt. Eine bessere Perspektive kann es kaum geben. Sie knüpft weiterhin an die Zahlen an, die Nvidia vor kurzem erst präsentieren konnte.

Nvidia: Die Entwicklung...