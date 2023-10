Nvidia-Aktie: Regulierungswahn wird zum Problem?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie hat sich in den letzten Wochen als beeindruckend robust erwiesen. Mit einem Schlusskurs von 457 US-Dollar und einer wöchentlichen Steigerung von 5,2% setzt der Tech-Gigant seine Erfolgsgeschichte fort. Auch der 30-Tage-Überblick zeigt ein Wachstum von etwa 0,6%, was die Anleger optimistisch stimmt. Allerdings wirft die steigende Regulierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) einige Fragen auf. Mehrere Länder arbeiten an Gesetzgebungen, die direkte Auswirkungen auf Nvidia haben könnten, da das Unternehmen nicht nur in der Grafikchip-Branche, sondern auch im KI-Segment eine wichtige Rolle spielt.

KI-Regulierung: Eine tickende Zeitbombe?

Australien möchte gegen KI-generierte Inhalte vorgehen, die sich auf sexuellen Kindesmissbrauch beziehen.

Die EU arbeitet an einem neuen AI-Gesetz, das die...