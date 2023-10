Nvidia-Aktie: Quartalsprognose schafft gemischtes Bild

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Im aktuellen Marktumfeld scheint die Nvidia-Aktie nicht an dem generellen Pessimismus teilzunehmen, den die Deutsche Bank in einer jüngsten Analyse beschreibt. Laut der Bank soll der Halbleitersektor im 3. Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 6% und ein EPS-Wachstum von 3% verzeichnen. Ohne Nvidia würde dieses Wachstum jedoch nur bei 3% bzw. 1% liegen, was die herausragende Stellung des Unternehmens im Sektor unterstreicht.

Nvidia treibt den Sektor an

Analystenempfehlung: Kaufen

Kursziel: bis zu 141,97% Aufwärtspotential

Investor-Optimismus im Wandel

Der Optimismus der Anleger hat sich im Vergleich zu den letzten Quartalen deutlich abgeschwächt, insbesondere wegen Bedenken über die erwartete zyklische Erholung und die Nachhaltigkeit von Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz. Dies hat zur Folge, dass die Nvidia-Aktie...