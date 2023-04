Nvidia Aktie: Preisverfall

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia Geforce RTX 4070 fällt schnell im Preis, was Anleger auf die Popularität aufmerksam machen könnte. Die unverbindliche Preisempfehlung von 660 Euro ist niedriger als bei höherwertigen Modellen, aber sogar dafür scheint die Nachfrage nicht sehr hoch zu sein. Die RTX-4070-Grafikkarten sind bereits für weniger als 600 Euro erhältlich, was auf eine schwache Nachfrage hindeuten könnte. Das schwache Interesse an Grafikkarten könnte für Nvidia ein Problem darstellen, wenn es bei den anstehenden Bilanzen zu Enttäuschungen kommt.

Die Nachfrage nach Grafikkarten scheint aufgrund der anhaltenden Schwäche des PC-Marktes und der Zurückhaltung der Verbraucher zurückzugehen. Nvidia profitiert derzeit noch vom KI-Hype, aber eine größere Schwäche bei Grafikkarten könnte sich bei den anstehenden Bilanzen bemerkbar machen und für...