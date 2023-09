Nvidia-Aktie: Potenzial für weitere 30% Kursanstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat seine beeindruckende Performance auch zum Abschluss der vergangenen Woche fortgesetzt. Obwohl die Aktie am Freitag keine weiteren Gewinne erzielte, resultierte daraus ein beachtlicher Zuwachs von nahezu 6 % für das US-amerikanische Unternehmen. Der Titel befindet sich auf einem dynamischen Weg zu neuen Höchstständen, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt.

Nvidia: Erstaunliche Resultate

Die bemerkenswertesten Erfolge wurden sicherlich im Bereich Umsatz erzielt. Nvidia konnte nicht nur seine eigenen Prognosen übertreffen, sondern schloss mit stolzen Einnahmen von 13,5 Mrd. Dollar ab. Vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen selbst eine Umsatzerwartung für dieses Halbjahr von lediglich 11 Mrd. Dollar angesetzt.

Vor dieser internen Schätzung prognostizierten Analysten einen Umsatz von etwa 7,2 Mrd....