Nvidia: Aktie mit Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Kursentwicklung der Nvidia-Aktie war in den letzten Tagen mehr als positiv. Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen sogar eine Steigerung von +24,45% verzeichnen. Auch die vergangenen fünf Handelstage konnten sich sehen lassen und erzielten ein Plus von +21,56%. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt aktuell bei 271,39 EUR. Im Durchschnitt sehen Bankanalysten hier ein Potential von -23,08%. Von insgesamt 48 Analysten bewerten 28 die Aktie als starken Kauf und weitere neun als Kauf. Ein Großteil der Experten (11) empfiehlt allerdings lediglich “Halten” der Anteile.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,35 weiterhin stabil auf gutem Niveau. Eine positive Einschätzung teilen demnach rund drei Viertel aller Analysten.

Für Anleger stellt sich nun die Frage nach...