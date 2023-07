Nvidia-Aktie: Positive Zukunftsaussichten für diese Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Plug Power hat am Mittwoch erneut einen Rückschlag erlebt. Der Aktienwert sank um mehr als -2,5 %, und das gleich in den ersten Handelsstunden des Tages. Investoren und Analysten fragen sich nun, was der Auslöser ist, da die Erwartungen in den letzten Tagen deutlich höher waren.

Überschrift: Plug Power: Dieser Termin belastet die Aktie!

Die amerikanischen Anleger blicken gespannt auf den nächsten Quartalstermin von Plug Power – nach aktuellem Stand soll dieser am 10. August stattfinden. Es bleibt abzuwarten ob Plug Power erneut eine Enttäuschung für die Börse und Analysten darstellen wird oder ob das Unternehmen zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Quartal mit befriedigenden und vorhersehbaren Ergebnissen abschließen kann.

In den letzten Wochen hat sich die Auftragslage leicht verbessert; hinzu kommen Zuschüsse von der...