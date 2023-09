Nvidia-Aktie: Outperform - 675 Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia hat als KI-Aktie immer noch einen erstklassigen Stand bei zahlreichen Analysten – aktuell ist die Aktie vor allem bei Bernstein beliebt. Dort bestätigte man: Outperform mit Kursziel 675 Dollar.

Am Mittwoch dann zog die Aktie erstmals in der laufenden Woche richtig an – endlich. Die Notierungen sind damit wieder auf dem Weg nach oben. Der Aufwärtstrend ist noch nicht massiv, er ist aber immerhin ordentlich erneut im Schwung.

Nvidia hat die Marke von 400 Euro weiterhin sehr deutlich überwunden. Nvidia ist und bleibt auf dem Weg in Richtung von 500 Euro – dies wäre ein neues Rekordhoch.

Die Analysten sind ohnehin weiterhin sehr begeistert. Der Titel hat aus deren Sicht ein enormes Kursziel – es liegt bei mehr als 640 Dollar. Dies sind ausgehend von aktuell 448,70 Dollar bzw. wieder mehr als 424 Euro gleich 42 %...