Nvidia-Aktie: Nicht aufzuhalten!

auch am Pfingstmontag ist und war die Aktie von Nvidia praktisch nicht aufzuhalten. Der Titel ging mit einem Plus von fast 1,6 % in die letzten Runden. Damit hat die Aktie sich auf dem neuen Höchstkurs etabliert. Dies wissen die Leserinnen und Leser des Dienstes Hypergrowth Aktien gleichfalls – in deren Turbodepot befindet sich dieser Turbo-Titel. Denn allein in den vergangenen Tagen hat Nvidia gleich mehrfach jede Grenze gesprengt. Fraglich ist aus Sicht von Analysten nur noch, ob der Hype sich so weiter entwickeln kann – denn in diesem Tempo sollte eine Aktie typischerweise nicht mehr wachsen.

Grund: Am 25. Mai riss der Titel mit dem Sprung um fast 25 % nach oben ein klares Gap nach oben auf, wie die Charttechniker es nennen, wenn einige Kurslücken sich auftun. Die Analysten hatten den Wert...