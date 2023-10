Nvidia Aktie: Negative Trends und Quartalszahlen als Schlüsselfaktoren

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Neue Tiefststände könnten bevorstehen. Die Nvidia Aktie hat in den letzten Monaten bereits deutlich an Wert verloren und es scheint, als würde sich dieser negative Trend fortsetzen. Der aktuelle Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt 50, was ein weiteres Indiz für eine mögliche Abwärtsbewegung ist.

Auch das Marktumfeld spielt eine Rolle bei der Entwicklung der Nvidia Aktie. Die gesamte Halbleiterbranche steht vor Herausforderungen, wie etwa Lieferengpässe und steigende Kosten für Rohmaterialien. Diese Faktoren könnten sich negativ auf die Quartalszahlen von Nvidia auswirken und somit auch den Aktienkurs beeinflussen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die erwarteten Quartalszahlen diese negativen Einflüsse wettmachen können. Sollten die Zahlen positiv ausfallen und die Erwartungen übertreffen, könnte dies einen positiven...