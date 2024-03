Nvidia-Aktie: Nächster Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Erst vor kurzem hat Nvidia die Zahlen zum vergangenen Quartal vorgetragen. Ein Triumphzug! Und der setzt sich aktuell an den Börsen sicherlich fort. Die Aktie konnte am Freitag noch einmal 3,4 % aufsatteln. Der Titel ist schon fast ungewöhnlich stark. Denn die nächsten Rekorde stehen fast schon am Montag, Dienstag oder Mittwoch vor der Tür. In Dollar ausgedrückt ist das Papier mittlerweile mehr als 2,17 Billionen Dollar wert. Der Marktwert ist geradezu explodiert.

Und es kann so weiter gehen: Denn Nvidia wird derzeit nicht nur von den starken Quartalszahlen getragen (für das laufende Quartal geht das Unternehmen von einem weiteren Umsatzanstieg auf dann 24 Mrd. Dollar aus). Nein, der Trend passt einfach.

Nvidia: Investieren im Trend und in den Trend!

Die Vorzeichen sind mehr als offensichtlich: Die Aktie hat nun den GD100 um 54 % überwunden und die 200-Tage-Linie um mehr als 79 % überquert. Es geht nicht mehr besser – oder? Die Analysten haben ihre Kursziele nun als erreicht beschrieben. Die Notierungen aber lassen sich im Trend treiben. Kurz: Der KI-Boom, den noch niemand definitiv abschätzen kann, zieht auch den Aktienkurs aktuell unberechenbar nach oben.

