Nvidia-Aktie: Nächste Rekorde!

Es geht auch für Nvidia weiter aufwärts. Der KI-Boom hat die Aktie weit nach oben gespült – am Montag gleich um mehr als 1,5 %. Damit ist der Kurs auf nunmehr 883,95 Euro gelaufen, was inzwischen einer Marktkapitalisierung von weit über 2 Billionen Dollar entspricht. Nvidia ist quasi auf dem höchsten Niveau aller Zeiten und auf diese Weise auch wieder eine Chance darauf, alle Investoren zufrieden zu stellen. Konkret: Es wird niemand im Minus liegen, was wiederum bedeutet, dass es keinen Verkaufsdruck für den Titel gibt.

Die Aktie marschiert!

Die Aktie marschiert also im Trend nach oben. Das ist beeindruckend, womit die Notierungen wirtschaftlich dennoch attraktiv bleiben. Nvidia hat aktuell mit einem KGV von gut 40 keine Sonderpreise eingenommen, bleibt aber im Rahmen der eigenen Geschichte noch vergleichsweise günstiger als z. B. vor 12 Monaten.

