Nvidia-Aktie: Der Nächste?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie ist in der Finanzwelt immer ein heißes Thema. Besonders relevant wird sie jetzt durch den jüngst bekannt gewordenen Milliardenvertrag zwischen dem indischen Software-Riesen Infosys und einem nicht genannten “globalen Unternehmen”. Infosys plant, seine KI-Plattformen und -Lösungen für die digitale Transformation einzusetzen. Dies kommt kurz nach der Ankündigung der KI-Partnerschaft von Nvidia mit Tata Consultancy Services und Reliance Industries. Analysten sehen in diesen Bewegungen eine verstärkte Synergie zwischen Nvidia und aufstrebenden KI-Unternehmen, was der Nvidia-Aktie weiteren Aufschwung verleihen könnte.

Nvidia-Aktie bleibt bei Analysten beliebt

Durchschnittliche Empfehlung: “Kaufen”

Mittleres Kursziel: $640,99, ca. 40% Wachstumspotenzial

Die Rolle von Infosys in der KI-Landschaft

Infosys ist kein...