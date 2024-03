Nvidia Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 22 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 712,23 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 942,89 USD eine erwartete Kursentwicklung von -24,46 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nvidia diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Nvidia im vergangenen Jahr eine Rendite von 281,26 Prozent erzielt, was jedoch 222,93 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 12,3 Prozent, wobei Nvidia aktuell 268,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 26,63, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

