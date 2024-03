Nvidia-Aktie: Mehr als 2,1 Billionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia ist wieder zurück in der Spur. In den vergangenen Tagen war es für die Aktie des KI-Konzerns (der vormals als Chip-Konzern auflief) von einem neuen Allzeithoch teils unter die Marke von 800 Euro gegangen. Am 14.3. ging es im Tief auf 795 Euro, am 15.3. gar ging es im Tief auf 7932 Euro abwärts. All das ist Geschichte. Kurz vor einer bedeutenden Analystenkonferenz fehlen nun weniger als 5 % auf das nächste Allzeithoch.

Nvidia: Tolle Chance

Die aktuelle Schätzung des Unternehmens liegt für das laufende Quartal bei 24 Mrd. Dollar Umsatz. Das wäre ein neuer Rekord. Die Frage wird sein, was die Analysten in Kürze dazu sagen. Bestätigen die diesen Ausblick, dürfte es aus wirtschaftlicher Sicht von eminentem Vorteil sein. Die Aktie hat derzeit im laufenden Jahr schon 80 % gewonnen. Geht noch mehr?

