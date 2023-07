Nvidia-Aktie: Kurs erreicht neues Hoch - Ankerinvestor für Arm-Börsengang?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktien von Nvidia setzen ihren Aufwärtstrend fort und erreichen ein neues Hoch. Im Nasdaq 100, dem Index für Technologiewerte, zählen sie zu den Top-Performern. Ein Pressebericht besagt, dass der weltweit teuerste Halbleiterkonzern als Ankerinvestor beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm agieren könnte. Diese Nachricht treibt den Kurs weiter an. Zusätzlich sorgte die Ankündigung einer Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in die Pharmafirma Recursion Pharmaceuticals für Aufsehen. Damit soll die Entwicklung von KI-basierten Modellen für die Arzneimittelforschung beschleunigt werden.

Truist Securities mit Kauf-Rating: Kursziel für Nvidia-Aktie angehoben

Das Analystenteam von Truist Securities bewertet die Nvidia-Aktie positiv und gibt ein Kauf-Rating aus. Gleichzeitig wird das Kursziel von 470 USD...