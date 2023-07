Nvidia-Aktie: Kurs erreicht neuen Rekord - Interesse von Ankerinvestor für Arm-Börsengang?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktien setzen ihren Aufwärtstrend fort und erreichen ein neues Rekordhoch. Sie sind einer der Top-Performer im Nasdaq 100, dem Technologieindex. Medienberichte deuten an, dass Nvidia als Hauptinvestor beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm in Erscheinung treten könnte – eine Nachricht, die den Aktienpreis weiter stimuliert. Zusätzliche Dynamik kommt von der Bekanntgabe einer Investition von 50 Millionen US-Dollar in Recursion Pharmaceuticals. Diese Finanzspritze soll die Entwicklung KI-basierter Modelle zur Pharmazie-Forschung beschleunigen.

Truist Securities erhöht Kursziel für Nvidia: Positives Kauf-Rating

Das Truist Securities Analystenteam zeichnet ein positives Bild der Nvidia-Aktie und empfiehlt zum Kauf. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 470 USD auf 545 USD an. Eine ähnlich positive...