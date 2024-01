Nvidia Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Nvidia war in den letzten Tagen größtenteils positiv, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Das ergab eine Stimmungsanalyse, die zu einer neutralen Einschätzung führte. Der Relative Strength Index (RSI) von Nvidia liegt bei 63,53, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über 25 Tage betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 49,49. Insgesamt erhält Nvidia daher ein Neutral-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Nvidia im vergangenen Jahr eine Rendite von 195,17 Prozent erzielt, was 185,89 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 25,97 Prozent, wobei Nvidia aktuell um 169,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Allerdings liegt die Dividendenrendite von Nvidia mit 0,04 % unter dem Durchschnitt der Branche, was einen um 2,1 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Daher ergibt sich eine schlechte Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

