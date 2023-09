Nvidia-Aktie: KI-Synergie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie hat am Mittwoch mit einem Schlusskurs von 425 USD eine negative Wochenbilanz eingeläutet. Seit Montag ist der Kurs um -3,4% gesunken, was Anleger kurzzeitig beunruhigen könnte. Trotz dieses Rückgangs zeigt der übergeordnete Trend nach wie vor bullische Tendenzen. Im Gegensatz zur Volatilität des Aktienkurses gibt es jedoch eine wichtige strategische Entwicklung, die das Potenzial für langfristige Auswirkungen hat.

Kurs am Mittwoch : 425 USD

: 425 USD Wochenveränderung: -3,4%

Strategische Allianz mit Infosys

Die Kooperation zwischen Nvidia und Infosys erfährt eine deutliche Ausweitung. Die beiden Unternehmen haben angekündigt, in Bereichen wie generative KI-Technologien intensiver zusammenzuarbeiten. Über die erweiterte Partnerschaft will Infosys spezielle Angebote für Kunden entwickeln und 50.000 Mitarbeiter in...