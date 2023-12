Nvidia-Aktie: KI-Boom!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Der KI-Boom hilft Nvidia im laufenden Jahr sicherlich auch an den Börsen. Aktuell aber hat die Aktie am Freitag einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen. Die Notierungen gaben um ca. -0,3 % nach. Das ist nicht erschreckend. Denn der Boom hat sich im laufenden Jahr insgesamt in massiv steigenden Kursen bemerkbar und auch bezahlt gemacht. Die Chance auf weitere Kursgewinne gilt nach Meinung von Analysten als hoch. Die Kurse könnten [...] Hier weiterlesen