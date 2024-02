Nvidia Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Analystenbewertung für die Aktie von Nvidia ist langfristig gesehen positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 27 Mal positive, 7 Mal neutrale und kein einziges Mal eine negative Bewertung abgegeben. Im letzten Monat gab es 5 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie daher aus institutioneller Sicht als "Gut". Die Analysten erwarten ein Kursziel von 522,1 USD, was einem Rückgang um 22,62 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher von uns als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nvidia mit 0,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nvidia liegt bei 77,63 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,48 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem negative Stimmungen und Meinungen über Nvidia. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Jedoch wurden auch drei positive Handelssignale ermittelt, was schließlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Nvidia in Bezug auf die Anlegerstimmung unserer Meinung nach angemessen mit "Neutral" bewertet.

