Nvidia Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Nvidia-Aktie zeigt eine positive charttechnische Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 460,34 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 726,58 USD liegt, was einem Unterschied von +57,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 564,03 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +28,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte erhält die Nvidia-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Nvidia überverkauft ist. Der RSI25 liegt ebenfalls im überverkauften Bereich bei 18,12 Punkten. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Nvidia-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl im Internet zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zudem wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf die Dividende schneidet Nvidia jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung mit einer Dividendenrendite von 0,03 % im Vergleich zu 2,15 % schlechter ab und erhält daher eine Einstufung von "Schlecht".

