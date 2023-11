Nvidia-Aktie: Jetzt bricht die Aktie durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist wieder auf dem Weg dazu, einen massiven Aufwärtsweg zu gehen. Das Papier blieb am Dienstag in den ersten Handelsstunden zwar weitgehend bewegungslos. Dennoch: Die Kurse sind in den zurückliegenden 10 Handelstagen um etwa 10 % aufwärts geklettert. Die Notierungen sind dabei aktuell bei 426 Euro herausgekommen. Es fehlen noch ca. 10 % zu den absoluten Tops. Dennoch scheinen zumindest Analysten hier erhebliche Chancen zu sehen. Denn: Die Kursziele sind hoch.

Das kommt jetzt auf Nvidia zu!

Nach den vorliegenden Schätzungen auf Marketscreener könnte die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursaufschlag von gut 40 % belohnt werden. Dies würde auf Kurse von mehr als 590 Euro hinauslaufen, auch 600 Euro könnten zumindest eine Option darstellen. Aber: Der Wert steht auch bald auf dem Prüfstand. Am 21. November trägt Nvidia...