Nvidia-Aktie: Jetzt aber!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Nvidia konnte am Dienstag immerhin einen Aufschlag von gut 1 % für sich verbuchen. Langsam scheint es für die US-Amerikaner erneut in Richtung von 400 Euro aufwärts zu gehen. Die Notierungen waren in den vergangenen Wochen unterhalb dieser Marke von ihrem bis dato sichtbaren Aufwärtsmarsch etwas abgekommen. Gelingt nun der Durchbruch auf neue Rekordhöhen? Leserinnen und Leser des Hypergrowth Aktien dürfen sich freuen – dort ist die Aktie im Turbodepot.

Nivida: Das sieht jetzt wieder besser aus – bald folgen die Zahlen

Die Aktie profitiert zweifellos vom KI-Boom, der sich auch an den Aktienmärkten schon lange breit gemacht hat. Die Notierungen sind auf dem Weg nach oben vor allem durch die starken Zahlen der vergangenen Wochen einen großen Schritt vorangekommen.

Dabei kann der Titel...